Presidente dos EUA declara emergência no estado de Nova Iorque para dar ajuda federal

Joe Biden aprovou esta medida para lidar com as consequências da tempestade Elliot.

O Presidente dos Estados Unidos aprovou a declaração de emergência para o estado de Nova Iorque, o mais afetado pela tempestade Elliot, para facilitar a ajuda federal para dar resposta às necessidades da população, anunciou a Casa Branca.

Com esta declaração, Joe Biden aprova a ajuda federal aos governos estaduais e locais para lidar com as consequências da tempestade, que causou pelo menos 50 mortos em todo o país, 27 dos quais no noroeste daquele estado.

O Presidente norte-americano autorizou o Departamento do Interior e a Agência de Gestão de Emergência a coordenar as ações necessárias para lidar com a situação e "aliviar a adversidade e o sofrimento" causados pela tempestade, de acordo com um comunicado da Casa Branca.