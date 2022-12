Pelo menos 13 mortos e 23 desaparecidos em inundações nas Filipinas

Cerca de 45.337 pessoas estão deslocadas das suas casas.

Pelo menos 13 pessoas morreram e 23 foram dadas como desaparecidas nas inundações registadas, desde sábado, em várias regiões do sul e do leste das Filipinas, disse esta terça-feira a agência de gestão de desastres naturais.

Na última atualização, a equipa de emergência filipina afirmou que cerca de 45.337 pessoas estão deslocadas das suas casas devido às inundações, que estão a afetar mais de 160 mil pessoas em numerosas cidades de todo o país.

A ilha de Mindanau, no sul do arquipélago, e o sudeste de Luzon, a ilha mais povoada, foram as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas registadas desde o fim de semana, indicou o Serviço Meteorológico filipino.