Dois homens suspeitos de roubar carro perseguidos pela GNR em Aveiro

Homens abandonaram o veículo na A1 e fugiram a pé.

Dois homens estão a ser perseguidos, na manhã desta terça-feira, pela GNR, em Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro. Os dois suspeitos circulavam numa viatura, que ao tudo indica foi furtada.Os homens abandonaram o veículo na A1, na zona Oiã, Oliveira do Bairro, e fugiram apeados.Uma patrulha do destacamento de trânsito da GNR de Aveiro tentou abordar os condutores, na A1, perto da Zona Industrial de Vila Verde, que não obedeceram à ordem de paragem e escaparam.As autoridades estão no terreno à procura dos dois suspeitos.