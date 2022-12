Um ferido grave em colisão entre dois carros em Sintra

Mulher de 58 anos já foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

Uma colisão entre dois carros provocou, na manhã desta terça-feira, ferimentos graves a uma mulher, de 58 anos, na estrada de São João das Lampas, em A-do-longo, Sintra.

Ao que o CM apurou, o alerta foi dado às 9h45 e no local estão sete operacionais e dois veículos da corporação de bombeiros de Sintra e da GNR.

A vítima já foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.

A via encontra-se interrompida, com algum condicionamento do trânsito.