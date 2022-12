“Quero perceber os contornos”: Marcelo garante que o apuramento sobre indeminização a Alexandra Reis está a ser feito

Presidente da República recusou falar sobre possível demissão da secretária de Estado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira que se está a apurar o que aconteceu no caso da indeminização da TAP a Alexandra Reis.



"Quero perceber os contornos", referiu o chefe de Estado quando questionado pelos jornalistas sobre a polémica verba de 500 mil euros que a atual secretária do Tesouro recebeu como indemnização aquando da saída da TAP.

"Deve-se começar pelo início, ou seja, pelo esclarecimento e, depois, dado o esclarecimento, aí se retirará ou não as consequências daquilo que foi esclarecido", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa durante uma visita a Murça, no distrito de Vila Real, concelho fortemente atingido pelos incêndios no Verão.



O chefe de Estado frisou que se os ministros, num pedido conjunto, pedem esclarecimentos, significa que os responsáveis do poder político, a vários níveis, esperam esclarecimentos.

Questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse que pronunciar-se sobre se Alexandra Reis deve continuar a merecer a confiança do Governo para se manter no cargo antes de perceber a situação seria "por o carro à frente dos bois".