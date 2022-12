Homem que degolou mulher no Seixal falha interrogatório

Ainda não há previsão para quando Jorge Monteiro venha a ter alta depois de se ter ferido no pescoço.

O homem que matou a companheira à facada, em Corroios, no Seixal, não vai estar presente no primeiro interrogatório judicial.



Segundo o CM apurou junto de fonte oficial da PSP, que deteve o suspeito antes de este ser hospitalizado devido a um corte profundo no pescoço, não há previsão para quando Jorge Monteiro venha a ter alta.





Por isso o Ministério Público vai apresentar o processo ao Juiz de Instrução Criminal na tarde desta terça-feira.Nessa altura, o magistrado decidirá como proceder uma vez que é um direito do arguido de estar presente no primeiro interrogatório judicial.