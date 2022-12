PSD diz que pedido de adiamento mostra que Costa "não está de consciência tranquila"

Primeiro-ministro pediu o prolongamento sobre uma eventual intromissão política do Governo no Banco de Portugal e Banif.

O líder parlamentar do PSD afirmou esta terça-feira que o pedido de António Costa de mais tempo para responder às perguntas sociais-democratas demonstra que o primeiro-ministro "não está de consciência tranquila" quanto à sua atuação no Banco de Portugal e Banif.

"O Governo que todas as semanas está enredado e casos e trapalhadas - e agora em mais uma situação grave com a secretária de Estado do Tesouro -- está de facto sem orientação, sem rumo. E o dr. António Costa mostra, com este adiamento, que não está de consciência tranquila relativamente ao que foi a sua atuação no que concerne ao Banco de Portugal e ao Banif", afirmou à Lusa Joaquim Miranda Sarmento.

O primeiro-ministro pediu o prolongamento do prazo inicial de 30 dias para responder às perguntas do PSD, enviadas em 23 de novembro, sobre uma eventual intromissão política do Governo no Banco de Portugal e Banif, de acordo com um documento a que a Lusa teve esta terça-feira acesso.