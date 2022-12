Mulher agride violentamente o marido depois de ver fotos "indecentes" no seu telemóvel

Casal tinha acabado de chegar à Carolina do Sul, nos EUA, para passarem férias.

Uma mulher agrediu violentamente o marido no Aeroporto Internacional de Charleston, na Corolina do Sul, EUA, após ter encontrado fotos "indecentes" no telemóvel do companheiro.Paula Barbour, de 55 anos, e o marido tinham acabado de chegar para passarem férias, mas após visualizar as imagens a mulher acabou por pontepear o marido. O homem foi ainda agredido à chapada e Paula ainda lhe atirou o telemóvel.A polícia foi chamada ao local e interrompeu a discussão entre o casal. A suspeia afirmou que