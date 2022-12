Homem para o carro para urinar e esquece-se da mulher à beira da estrada

Polícias conseguiram entrar em contacto depois com o homem, que já tinha percorrido 159,6 quilómetros.





Maha Sarakham, quando Boontom Chaimoon precisou de parar o carro para ir à casa de banho. O homem acabou por estacionar a viatura à beira da estrada e a mulher, Amnuay Chaimoon, ter-lhe-á perguntado porque não parou antes num posto de combustível. Boontom não respondeu e depois de sair do veículo não percebeu que a mulher também saiu do carro. Segundo o New York Post, depois de regressar Amnuay não podia acreditar que tinha seguido viagem sem a esposa.



Perante a situação, a mulher decidiu caminhar até ao distrito de Kabin Buri, situado a uma distância de 20 quilómetros. Às cinco da manhã, Amnuay chegou ao destino, e apresentou-se às autoridades para que pudessem ligar para o marido, uma vez que tinha deixado o telemóvel no carro.



Três horas depois, polícias conseguiram Segundo o New York Post, depois de regressar Amnuay não podia acreditar que tinha seguido viagem sem a esposa.Perante a situação, a mulher decidiu caminhar até ao distrito de Kabin Buri, situado a uma distância de 20 quilómetros. Às cinco da manhã, Amnuay chegou ao destino, e apresentou-se às autoridades para que pudessem ligar para o marido, uma vez que tinha deixado o telemóvel no carro.Três horas depois, polícias conseguiram

entrar finalmente em contacto com o homem, que já tinha conduzido até à província de Korat, a 159,6 quilómetros de distância.



Boontom disse que pensava que mulher estava a dormir no banco de trás do carro. O homem lamentou ter-se esquecido da esposa e Ammuay revelou que os dois não discutiram quando ele foi a buscar.





Um homem, de 55 anos, esqueceu-se da mulher à beira da estrada depois de parar o carro para urinar no dia de Natal, na Tailândia.O casal fazia uma viagem às três da manhã na província de