Governo aprova extinção da Fundação da Coleção Berardo

O Governo aprovou, esta terça-feira, a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB), em comunicado.

O comunicado indica ainda que para além da extinção da FAMC-CB, a Fundação do Centro Cultural de Belém vai reassumir a plena posse e gestão do centro de exposições do Centro Cultural de Belém e será "ompetente para assegurar o cumprimento do destino dos bens fixado no decreto-lei, para proceder ao inventário dos valores ativos e passivos da FAMC-CB e para decidir sobre o destino das suas obrigações contratuais".

"A extinção da FAMC-CB não coloca em causa as relações laborais existentes, assumindo a Fundação Centro Cultural de Belém os contratos individuais de trabalho da FAMC-CB".