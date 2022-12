Câmaras de videovigilância reconstituem passos de mãe de Jéssica quando menina estava em cativeiro

PJ confirmou que Inês foi várias vezes ao café, karaoke e fez passeios pela cidade enquanto filha era mantida em cativeiro.

Inês foi apanhada pelas câmaras de videovigilância das ruas de Setúbal na semana em que a filha foi mantida em cativeiro. A Polícia Judiciária conseguiu reconstituir os passos da mãe de Jéssica e dos restantes suspeitos da morte da menina, entre 14 e 20 de junho.No processo, consultado pelo, há dezenas de fotogramas que mostram que Inês manteve a rotina após entregar a filha, de 3 anos, aos homicidas. Foi várias vezes por dia ao café, saiu à noite com o ex-namorado e passeou pela cidade. Tudo isto enquanto Jéssica era espancada e torturada a apenas 500 metros de casa.Conheça a história no site do Correio da Manhã