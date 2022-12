Man. United e Chelsea na linha da frente para Enzo Fernández

Propostas acima dos 120 milhões de euros da cláusula. Blues já estiveram em Lisboa para convencer o jogador.

O Chelsea e o Manchester United estão na linha da frente para garantir a contratação de Enzo Fernández (21 anos) já em janeiro, apurou o CM. Representantes dos blues já terão mesmo estado em Lisboa numa tentativa de fechar o negócio.

Os ingleses querem garantir de imediato o jogador do Benfica e preparam-se para apresentar uma proposta acima dos 120 milhões de euros. O valor extra tem o objetivo de superar a forte concorrência de Liverpool e Real Madrid e deve incluir os juros de uma operação financeira que permitirá ao Benfica receber à cabeça o valor da cláusula (à semelhança do negócio João Félix), mas também uma verba para o pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes formadores do argentino (River Plate e Defensa y Justicia).

