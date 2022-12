Homem que degolou mulher no Seixal ‘falha’ ida a tribunal por estar internado

Faltou por questões médicas, mas juíz aplicou a prisão preventiva na mesma.

Ainda no hospital a recuperar dos ferimentos autoinfligidos depois de matar a mulher e de esfaquear o filho, em Corroios, na segunda-feira, Jorge Monteiro ‘faltou’ esta terça-feira ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Seixal. Uma diligência obrigatória para evitar que a detenção do homicida fosse considerada ilegal por ultrapassar os prazos legais e que se não fosse realizada permitiria que o suspeito saísse em liberdade quando tivesse alta hospitalar. Mas a sessão realizou-se apenas com a presença do advogado e o juiz aplicou a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.

