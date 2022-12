PSP dispara ‘shotgun’ para escapar a cerco no Bairro da Horta Nova, em Lisboa

Grupo de jovens lança petardos na rua e ataca polícias para tentar travar detenção de agressor.

Um alerta de moradores do Bairro da Horta Nova, em Lisboa, pelas 23h00 de segunda-feira, devido a um grupo de jovens que estava a rebentar petardos na rua, levou a PSP ao local, mas a intervenção acabou em confrontos entre os polícias e dezenas de jovens e respetivos familiares que atacaram os agentes à pedrada e com murros. Três elementos da PSP ficaram feridos – dois tiveram de ir ao hospital – e um jovem com cerca de 20 anos foi detido por agressão a um dos polícias.

