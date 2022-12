Sérgio Conceição procura igualar mestre Pedroto

Se vencer o Arouca, passa a somar 215 vitórias como treinador do FC Porto, tantas quantas José Maria Pedroto.

Tenho grandíssimo respeito pelo senhor [José Maria] Pedroto, que é a minha inspiração, a minha referência. Agora, para mim, se meter na balança... A vitória coincide com esse recorde, mas mais importante é somar três pontos perante uma equipa difícil, e que esses três pontos sejam importantes para no final [da época] conquistar o título." Foi desta forma que Sérgio Conceição comentou esta terça-feira a possibilidade de igualar o mestre e mítico treinador do FC Porto (215 vitórias) em caso de triunfo perante o Arouca, esta noite (21h15), no Estádio do Dragão.