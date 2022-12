Pote firme no meio-campo do Sporting

Sotiris já recuperou e Essugo tem cumprido, mas Amorim joga pelo seguro com o Paços.

Pote vai voltar a fazer dupla com Ugarte no meio-campo do Sporting, apesar de Sotiris já estar totalmente recuperado e do jovem Essugo, de 17 anos, ter registado uma evolução muito positiva.