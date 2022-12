China e Rússia concluem exercícios militares navais conjuntos

Exercícios, apelidados de "Interação Naval", têm sido realizados anualmente desde 2012.

A China e a Rússia terminaram os exercícios militares navais, iniciados há uma semana, nas águas a leste da China, noticiou esta quarta-feira a agência oficial chinesa Xinhua.

Os exercícios, apelidados de "Interação Naval", têm sido realizados anualmente desde 2012.

As manobras foram realizadas em "más condições do mar", disse a Xinhua, acrescentando que as duas marinhas completaram várias operações, incluindo "bloqueio e controlo", "salvamento", "defesa aérea" e "antissubmarino".