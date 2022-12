Sp. Braga altera linha defensiva para jogo de sexta-feira frente ao Benfica

Novo central e lateral-direito. André Horta deve jogar no meio-campo na vaga habitual de Castro.

Artur Jorge está a preparar uma minirrevolução na linha defensiva do Sp. Braga, sabe o CM. O treinador não gostou do desempenho de alguns elementos do último reduto da equipa na goleada sofrida (0-5) com o Sporting nos quartos de final da Taça da Liga, no passado dia 19, e pondera, pelo menos, duas alterações.Paulo Oliveira é um dos jogadores que têm o lugar em risco. O central deverá ser substituído por Bruno Rodrigues, mantendo-se a linha de quatro defesas. Também Fabiano Souza, que frente aos leões até foi substituído aos 30 minutos, deverá ser ultrapassado por Victor Gómez.Artur Jorge também se prepara para mexer no meio-campo, onde André Horta deverá surgir na vaga de Castro.