Albufeiras a 81% da capacidade

As albufeiras estavam, segunda-feira, a 81% da capacidade, um volume global que aumentou desde a semana passada, mas ainda há duas barragens a menos de 20% - Campilhas e Monte da Rocha, na bacia hidrográfica do Sado -, indica a Agência Portuguesa do Ambiente.