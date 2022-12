Rússia intensifica ataques contra Kherson

Até 33 mísseis foram lançados contra alvos civis na cidade.

A Rússia intensificou, esta quarta-feira, os ataques com artilharia em Kherson, no sul da Ucrânia, revelaram militares ucranianos.Até 33 mísseis foram lançados contra alvos civis na cidade, na terça-feira, adiantou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia citado pela Reuters.Outros combates foram também registados ao redor da cidade de Bakhmut, controlada pelos ucranianos, que se encontra em grande parte em ruínas, na província oriental de Donetsk, e ao norte, em torno das cidades de Svatove e Kreminna na província de Lugansk, locais onde as forças ucranianas estão a tentar travar a defesa russa.Ainda esta quarta-feira, foram emitidos alertas de ataques aéreos em toda a Ucrânia, e as sirenes voltaram a soar em Kiev, adiantaram funcionários locais.