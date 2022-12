Festival Jardins do Marquês leva Maria Bethânia a Oeiras

Concerto irá decorrer no dia 1 de julho do próximo ano.

A cantora brasileira Maria Bethânia é a primeira confirmação da terceira edição do Festival Jardins do Marquês - Oeiras Valley, onde vai atuar no dia 1 de julho do próximo ano, anunciou esta quarta-feira a organização.

Em comunicado, a promotora Música no Coração referiu que Bethânia vai apresentar o espetáculo "Fevereiros", que parte de um documentário de Marcio Debellian sobre a artista.

A cantora brasileira vai estar acompanhada por acompanhada pelos músicos Romulo Gomes (contrabaixo), João Camarero (violão de sete cordas), Lan Lahn (percussão), Paulo Dafilin (violão, viola e guitarra), Marcelo Costa (percussão) e Marcelo Calder (direção, piano e acordeão).

Os bilhetes já estão à venda, por valores que vão dos 30 euros, na plateia em pé, aos 80 euros, na plateia VIP.

Este ano, o festival contou com artistas como The Beach Boys (na sua encarnação sem Brian Wilson e alguns outros membros conhecidos do grupo), Marisa Monte, Seu Jorge e Daniel Jobim, Carminho, Paulo Flores, Nouvelle Vague e Gregory Porter.