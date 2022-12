Imprensa francesa destaca morte de Linda de Suza

Jornais lembram como a cantora emocionou França com "A mala de cartão".

A morte da cantora portuguesa Linda de Suza, na manhã desta quarta-feira, no Hospital de Gisors, está a merecer destaque na imprensa de França, país para onde emigrou. A edição online do jornal Le Figaro faz manchete com a morte de Linda de Suza no hospital "em Eure, não muito longe de sua casa na Normandia".O jornal, refere a "cantora francesa de origem portuguesa" e lembra que "desde este verão, a saúde piorou e já tinha sido hospitalizado por anemia e desidratação em agosto".O canal de notícias BFMTV cita a agência o agente da cantora e destaca os êxitos musicais de Linda de Susa tanto em português como em francês.O diário Ouest France relembra sucessos de Suza como "Titoli tirola e a sua biografia "A mala de cartão".O jornal La Depeche lembra que a cantora foi "muito popular em França na década de 1980" e recorda que os franceses emocionaram-se com a história da portuguesa e a "história da sua travessia clandestina da fronteira francesa apenas com uma ‘mala de cartão’ e vendeu milhões de discos, principalmente em França.

O Le Monde refere que a causa da morte de Linda de Suza foi covid-19 enquanto a televisão TF1 lembra que o sucesso de "A mala de cartão" foi transformado em série televisiva em 1986.

Já o Le Parisien recorda o "verdadeiro nome" da artista, Teolinda Joaquina de Sousa Lança, e os "milhões de discos" vendidos em França.