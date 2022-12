Marcelo Rebelo de Sousa lembra Linda de Suza como "um ícone de Portugal"

Presidente da República lembrou a artista como uma figura "a vários títulos emblemática".

"Linda de Suza fica na nossa memória como exemplo de determinação e de fidelidade", destacou ainda.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu esta quarta-feira à morte de Linda de Suza , lembrando-a como uma figura "a vários títulos emblemática".Em nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo refere que que a artista foi um "ícone francês da imigração portuguesa, portanto, um ícone de Portugal".Sobre a ida da cantora para França, o chefe de estado destaca que Linda tornou-se "a portuguesa" por excelência, ressaltando o sucesso que teve no final da década de 70 e dos discos de ouro e platina que arrecadou.No final da nota de pesar, o presidente deixou "as sentidas condolências" ao filho e netos da cantora.Linda de Suza morreu, esta quarta-feira, aos 74 anos vítima de uma insuficiência respiratória devido à Covid-19.