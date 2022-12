Cão abandonado num aeroporto nos EUA encontra família na casa de um piloto

Polaris aterrou no aeroporto de São Francisco há alguns meses, vindo do estrangeiro com o dono, que o deixou sozinho.

Um piloto da companhia aérea norte-americana United Airlines adotou um cão que estava há meses abandonado no aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos da América.

Um cão preto, de nome Polaris, aterrou no aeroporto de São Francisco há alguns meses, vindo do estrangeiro com o dono, que depois o deixou sozinho, de acordo com o site de notícias norte-americano Breitbart.

Ao aperceberem-se que Polaris estava abandonado, os funcionários do aeroporto certificaram-se de que completavam todos os passos necessários para que o animal pudesse ficar nos Estados Unidos da América.

O diretor de serviço de clientes do aeroporto, Vincent Passafiume, disse que "desde o momento que o Polaris aterrou no nosso aeroporto, a nossa equipa inteira preocupou-se com ele todos os dias, até termos tido permissão para o manter em segurança nos EUA".

Neste momento, os funcionários já não cuidam de Polaris uma vez que o piloto de aviões da United Airlines William Dale decidiu levar o cão para casa e troná-lo um membro da família.