Dois assistentes de bordo agredidos por mulher num avião que aterrou em Faro

Acredita-se que a passageira pudesse estar bêbada no voo.

Dois assistentes de bordo, um homem e uma mulher, da companhia aérea britânica EasyJet foram atacados esta terça-feira por uma passageira quando o avião se preparava para aterrar em Faro. A assistente chegou mesmo a ser mordida e a ficar com marcas de sangue, disse uma fonte ao jornal inglês The Sun.As vítimas apresentaram sangue na boca, dentes partidos, cara inchada e olho negro. Segundo aquilo que o tabloide britânico conseguiu apurar, a passageira terá atacado repetidamente os funcionários, esmurrando-os no estômago, braços e no rosto. Acredita-se que a passageira pudesse estar bêbada no voo."A EasyJet está ciente de que este incidente perturbador foi extremamente angustiante para a tripulação e passageiros a bordo", referiu um porta-voz da companhia aérea low-cost, após o incidente.Depois da aterragem em Faro, a polícia foi chamada ao local e a mulher foi detida.