Mulher e o marido morrem com cancro, no mesmo hospital, dois dias antes do Natal

Foi registada uma diferença de dez horas entre a hora de óbito de cada um.

Os dois membros de um casal norte-americano morreram vítimas de cancro, no mesmo hospital, em Yankton, Dakota do Sul, nos EUA, a 23 de dezembro deste ano. Foi registada uma diferença de dez horas entre a hora de óbito de cada um, reporta o jornal britânico Daily Mail.

Steve Hawkins, de 58 anos, lutava há cinco anos contra a doença, enquanto que a mulher Wendy Hawkins tinha sido diagnosticada há menos tempo. A família não esclareceu ao tabloide inglês que tipo de cancro tinham.

O casal deixou três filhos, na casa dos 20 anos, Brad, Mandi e Trenton Hawkins . Os jovens já se pronunciaram nas redes sociais relativamente à perda.

"Esta tem sido uma experiência muito trágica", escreveu o filho Trenton Hawkins. De momento, os filhos estão a fazer um apelo através da internet para angariar dinheiro para as despesas funerárias.

Não foram apenas os filhos que reagiram à morte do casal nas redes sociais. "Steve e Wendy eram a mais verdadeira definição de almas gémeas", escreveu a irmã de Steve Hawkins numa publicação no Facebook.

Steve trabalhava no serviço de emergência do Hospital de Yankton. A mulher, Wendy, era uma mãe de família que havia dedicado a vida a cuidar da casa e dos filhos.



A missa memorial relativa a Steve Wendy vai ser realizada na primavera de 2023 na Igreja Católica do Sagrado Coração, em Yankton. A data ainda não foi fixada.