Colisão entre dezenas de veículos provoca o caos em ponte na China

De acordo com o balanço feito pelas equipas, mais de 200 veículos estiveram envolvidos no acidente.

Zhengzhou, na China, revelou a televisão chinesa CCTV.

Depois do acidente, a polícia de trânsito local emitiu um aviso a proibir a passagem de veículos pela ponte por causa do nevoeiro.

Uma colisão com dezenas de veículos causou, esta quarta-feira, o caos, numa ponte na cidade deO acidente, provocado pelo nevoeiro, deixou vários carros e camiões danificados e empilhados uns sobre os outros como revelam algumas imagens e vídeos nas redes sociais.Algumas pessoas ficaram feridas e retidas do local do acidente, mas acabaram por ser transportadas para o hospital. No local estiveram 66 equipas de resgate acompanhadas por 11 camiões dos bombeiros.De acordo com o balanço feito pelas equipas, mais de 200 veículos estiveram envolvidos na colisão.