De empregada doméstica a "princesinha" do primeiro-ministro francês: Conheça o percurso de Linda de Suza

"Em poucos meses, passei do aspirador de pó da criada para um microfone de cantora". Foi assim que a cantora Linda de Suza descreveu a sua ascensão aos palcos, após a chegada ilegal a França.

A artista nasceu a 22 de fevereiro de 1948, em Beringel, uma vila alentejana, no seio de uma família pobre. Teolinda Joaquina de Sousa Lança, é o seu nome de batismo. Era uma de oito filhos e quando tinha apenas cinco anos foi levada, pela sua mãe, para um colégio de freiras.

De acordo com o jornal francês Le Fígaro, Linda começou a trabalhar aos 11 anos, para ajudar a família. Em 1972, com 24 anos, chegou ilegalmente a França com o filho, de apenas quatro anos.

Aprendeu a falar francês graças às foto novelas da revista Nous-Deux e nos primeiros tempos em França trabalhava como empregada doméstica e empregada de mesa. Começou a cantar em restaurantes e depressa ganhou popularidade, passando a ser contratada para atuar em casamentos e bares.

Assinou depois o seu primeiro contrato discográfico e apareceu pela primeira vez na televisão no programa francês 'Les Rendez-vous du dimanche'. "Linda de Suza é a primeira cantora a dirigir-se a uma comunidade estrangeira, adaptando os seus sucessos franceses ao seu idioma", destacou na altura o diretor de programação da Melody TV e especialista em canção francesa, Jean-Pierre Pasqualini.

Em 1983 o seu nome apareceu em letras vermelhas na frente do Olympia, a mais antiga sala de espetáculos musicais de Paris. Linda de Suza era reconhecida como "o ídolo das empregadas".

A artista era, segundo descreve o Le Fígaro, uma figura próxima de Mário Soares, antigo Presidente de Portugal. Era, por isso, frequentemente convidada para jantares e eventos no Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente de França. O primeiro-ministro francês entre 1986 a 1988, Jacques Chirac, chegou a apelidar Linda como a "sua princesinha". A artista viu-se depois obrigada a desmentir que tivesse um caso amoroso com o político.

A carreira de Linda de Suza entrou depois em declínio, com a mudança da sua equipa e o fracasso de uma comédia musical retirada da sua autobiografia.

A década de 1990 a 2000 foi difícil para a artista, que ainda reapareceu na televisão francesa entre os anos 2013 e 2015. Fez também parte da turné "Age Tendre", entre 2015 e 2017, que reunia cantores de sucesso da década de 1980.

Segundo a BMFTV, a artista alegou ter sido vítima de vários golpes, como roubo de identidade e erros administrativos. "Toda a gente me roubou", chegou a dizer Linda de Suza.