Amorim diz que seria capaz de telefonar a Sarabia mas está focado na formação

Treinador foi questionado sobre notícias que indicam o descontentamento do avançado que esteve emprestado aos 'leões' na última época.

O treinador Rúben Amorim disse esta quarta-feira que seria capaz de telefonar a Pablo Sarabia para convencê-lo a regressar ao Sporting, mas frisou que o seu foco está em melhorar os jogadores da formação do clube.

"Eu seria capaz de ligar ao Pablo [Sarabia], mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo [Ribeiro], melhor jogador para ser opção na nossa equipa", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Amorim foi questionado sobre notícias que indicam o descontentamento do avançado do Paris Saint-Germain, que esteve emprestado aos 'leões' na última época, e se seria capaz de telefonar ao jogador para persuadi-lo a regressar a Alvalade.

O técnico reconheceu que o espanhol "foi muito importante" e "um dos grandes responsáveis" pela época que o Sporting fez em 2021/22, "mesmo sem o título nacional", mas lembrou que o clube continua a ter um "teto salarial" demasiado baixo para o que o avançado recebe em França, reconheceu as "limitações" dos 'leões' nessa matéria e lembrou que tem de "arranjar espaço para os miúdos" na equipa.

"Portanto, diria que estou mais a olhar para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo, sabendo que é um grande jogador, que está enquadrado na nossa realidade, em termos de saber o que é preciso para jogar no Sporting, mas estou bastante focado nos jogadores da formação e, neste caso, no Rodrigo [Ribeiro] que vai começar a ter mais espaço na nossa equipa", explicou.

Ainda sobre possíveis entradas e saídas de jogadores, o técnico confirmou que "há outros clubes" que querem jogadores do Sporting, como Pedro Porro, mas garantiu que o ala espanhol só sairá em janeiro "pela cláusula de rescisão".

"O que me foi dito é que só pela cláusula ele pode sair e se for pela cláusula não podemos fazer nada. Ele está muito bem, vive um dos melhores momentos da carreira, está muito concentrado no Sporting. Estamos preparados para tudo e sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula, mas enquanto isso não acontecer, o Pedro [Porro] está seguro", assumiu Amorim.

Depois, questionado sobre o seu grau de confiança nessa garantia da direção do clube, após ter 'perdido' Matheus Nunes para o Wolverhampton, em agosto, Amorim revelou que esse assunto foi debatido com os responsáveis durante o processo de renovação do seu contrato.

"O que me foi dito agora é que o Pedro Porro só sairá pela cláusula [de rescisão] e, quando resolvemos as coisas entre nós, volto a confiar e a acreditar naquilo que me dizem", afirmou.

Rúben Amorim comentou as notícias sobre Pablo Sarabia e Pedro Porro em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que tem início marcado para as 21h15 de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

Na I Liga, interrompida desde meados de maio para a realização do Mundial do Qatar, o Sporting segue em quarto lugar, com 25 pontos, atrás de Sporting de Braga (28), FC Porto (29) e do líder Benfica (37).