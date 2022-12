Governo russo diz que PIB recuou "apenas 2%" em 11 meses

Segundo o primeiro-ministro russo "as previsões negativas de muitos especialistas e analistas ocidentais não se concretizaram".

A economia russa recuou "apenas 2%" nos últimos 11 meses do ano, declarou esta quarta-feira o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishústin.

"Segundo dados do Ministério da Economia, a queda do Produto Interno Bruto [PIB] nos últimos 11 meses foi de apenas 2%", afirmou, o chefe do executivo russo, numa reunião do gabinete de balanço de 2022.

Segundo Mishústin, "as previsões negativas de muitos especialistas e analistas ocidentais não se concretizaram".

O Governo russo previu esta semana uma contração máxima do PIB em 1% em 2023.

"A nossa previsão agora é de menos um, até menos. Será entre menos um e zero", disse Andrei Belousov, vice-primeiro-ministro da Rússia.

Belousov enfatizou que 2023, "se nada acontecer, será muito melhor do que 2022".

"Graças ao facto de, durante a primeira metade do ano, termos conseguido acompanhar a situação, agora está tudo sob controlo", salientou.

Segundo previsões oficiais, a economia russa contrairá 2,9% este ano e 0,8% em 2023 e crescerá 2,6% em 2024-2025.