Adolescente de 13 anos esfaqueado em centro comercial no Reino Unido

Principal suspeito é um jovem de 14 anos.

Um jovem de 13 anos foi esfaqueado, na tarde desta segunda-feira, num centro comercial em Hanley, no Reino Unido. O principal suspeito é um adolescente de 14 anos.A polícia britânica deteve um jovem de 14 anos pela suspeita de tentativa de homicídio, roubo e danos corporais graves, mas foi-lhe concedida uma fiança condicional enquanto prossegue a investigação.A vítima foi avaliada e tratada no local, antes de ser encaminhada para o hospital. "O jovem foi tratado no local, com lesões na perna e no pescoço e levado para o hospital para tratamento", relatou a polícia, citada pelo jornal local Stoke-on-Trent Live. O rapaz permanece internado no hospital, mas em condição estável.A 26 de dezembro celebra-se, no Reino Unido, o Boxing Day, saldos e liquidações nas lojas, após o Natal. O adolescente passeava pelo estabelecimento comercial, quando foi esfaqueado.Algumas secções do espaço foram interditas ao público, para a investigação ao incidente, que prosseguem até ao momento.