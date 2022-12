Homem morre após queda de oito andares no Hospital Garcia de Orta

Vítima estaria no interior do hospital a visitar uma familiar, que ali se encontra internada quando caiu até ao rés-do-chão.

Um homem com cerca de 70 anos morreu na tarde desta quarta-feira, em sequência de uma queda de oito andares no interior do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O incidente ocorreu pelas 16h00. Fonte oficial da PSP confirmou ao Correio da Manhã que se encontram no local meios desta força de segurança.

O CM sabe que a vítima estaria no interior do hospital a visitar uma familiar, que ali se encontra internada, e a morte por queda aconteceu durante a visita.

O corpo caiu do oitavo andar até ao rés-do-chão.

A fonte policial contactada pelo CM disse que o corpo não se encontra numa zona que afete o funcionamento normal do hospital".



"Irão agora desenrolar-se os procedimentos normais nestes casos", concluiu.