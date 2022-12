Justiça suspende porte de armas em Brasília antes da posse de Lula da Silva

Grupos que apoiam Jair Bolsonaro ameaçaram realizar ataques ou ações violentas para tentar impedir a cerimónia.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu esta quarta-feira o porte de armas em Brasília até segunda-feira, a fim de reforçar a segurança para a posse do Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo.

A decisão foi tomada pelo magistrado Alexandre de Moraes e atendeu a um pedido feito pela equipa de Lula da Silva, após grupos que apoiam o Presidente cessante, Jair Bolsonaro, ameaçarem realizar ataques ou ações violentas para tentar impedir a cerimónia posse do Presidente eleito numa cerimónia que acontecerá no próximo domingo na capital brasileira.



Moraes justificou a sua decisão de acatar o pedido judicial feito pela equipa do futuro Presidente brasileiro citando vários eventos ocorridos nas últimas duas semanas em Brasília realizados por apoiantes de Bolsonaro, que ainda não reconheceu sua derrota nas urnas em outubro passado.