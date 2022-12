Portugal já ganhou 2518 milhões de euros em prémios do Euromilhões

Apostador de Camarate é o mais recente milionário em Portugal na lista de 74 pessoas que acertaram nos números e estrelas.

O Euromilhões já deu a fortuna a 74 portugueses, que ganharam mais de 2518 milhões de euros desde a criação do loto europeu, em 2004. O último totalista a entrar para o ‘clube’ dos euromilionários registou duas apostas automáticas na terça-feira, com o custo de cinco euros: ganhou o jackpot de 26,9 milhões de euros, ao acertar nos cinco números (19, 31, 33, 34, 43 ) e nas duas estrelas (3 e 5).Saiba mais no site do Correio da Manhã