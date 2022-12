Linda de Suza: Voz levou-a do bairro de lata ao Olympia

Trabalhou como mulher a dias em França, onde chegou na década de 1970 com um filho nos braços.

Teolinda Joaquina de Sousa nasceu em 1948 em Beringel, no concelho de Beja, e foi criada num orfanato, o asilo D. Pedro V, dos 5 aos 11 anos. Antes de emigrar para França trabalhou numa fábrica têxtil e como empregada de servir, na Amadora. Chegou a França na década de 1970, com um filho nos braços, e foi mulher a dias durante nove anos, até começar a cantar num restaurante – o Chez Loisette, em Saint-Ouen – onde foi descoberta pelo compositor André Pascal.Saiba mais no site do Correio da Manhã