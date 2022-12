Condutor alcoolizado choca com Claudisabel

GNR espera por contraprova do teste feito na A2.

O homem de 50 anos que conduzia o Audi A4 que, a 19 de dezembro, embateu no Smart onde estava a cantora Claudisabel na A2, junto a Alcácer do Sal, matando a artista de 46 anos, tinha álcool no sangue. Foi esse o resultado obtido pelos militares da GNR no local, aguardando-se agora pelo resultado da contraprova.





Fontes ligadas à investigação disseram aoque o condutor, residente em Vialonga, Vila Franca de Xira, submeteu-se ao teste do alcoolímetro junto aos destroços das duas viaturas. Os valores revelados mostraram que consumiu álcool antes de iniciar a condução. O estado envelhecido do equipamento de recolha de álcool usado naquele dia levou a que fosse necessária uma contraprova, através da recolha de sangue. Esta amostra está a ser analisada no Instituto de Medicina Legal, e servirá também para atestar o eventual consumo de drogas.

Entretanto, e tal como o CM noticiou na terça-feira, o Núcleo de Investigação de Acidentes da GNR de Grândola continua o trabalho de reconstrução do sinistro, através da inserção de dados no programa ‘PC-Crash’. O objetivo é ultimar um relatório final de investigação, que poderá levar o Ministério Público a deduzir acusação contra o condutor, no limite, pelo crime de homicídio por negligência.