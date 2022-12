Linda de Suza morre de Covid-19 aos 74 anos

Cerimónias fúnebres da artista portuguesa deverão ter lugar na próxima semana, em França, onde queria ser sepultada.

Foi um choque para a família e uma surpresa para os fãs, que acompanhavam a evolução positiva do estado de saúde da cantora portuguesa Linda de Suza e foram esta quarta-feira confrontados com a notícia da sua morte, aos 74 anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã