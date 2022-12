Segurança Social antecipa pagamentos e doentes ficam mês e meio sem receber baixas

As pessoas cuja baixa médica foi iniciada ou prorrogada depois de dia 10 já não vão receber este mês o subsídio por doença, que só deverá ser pago a 16 de janeiro, deixando muitos doentes sem receber durante mais de um mês e meio. Habitualmente, as baixas iniciadas ou prorrogadas até dia 14 são pagas a dia 28. Mas este mês, a Segurança Social antecipou os pagamentos para dia 21, o que deixou de fora quem teve baixas passadas depois de dia 10.Saiba mais no site do Correio da Manhã