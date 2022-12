Bolsonaro deixa o país antes da tomada posse de Lula da Silva

O Presidente cessante do Brasil, Jair Bolsonaro, deverá viajar para os Estados Unidos nas próximas horas, de modo a não estar presente na tomada de posse de Lula da Silva, no domingo. A presidência brasileira não confirma, mas várias fontes avançam que Bolsonaro vai faltar à cerimónia para não ter de entregar a faixa presidencial ao rival.Saiba mais no site do Correio da Manhã