PSD fala em “desgoverno” e Marcelo diz que “só havia uma solução” para caso de Alexandra Reis

Esta foi a oitava saída do Governo em apenas nove meses, lembrou Miguel Pinto Luz, antes de anunciar que o PSD “já pediu audições urgentes aos ministros e gestores públicos em causa”. O vice-presidente social-democrata disse que Fernando Medina e Pedro Nuno Santos “assobiam para o lado e dizem nada saber, como se um não tivesse a tutela da TAP e outro não tivesse Alexandra Reis como secretária de Estado”. Mas, mais do que ouvir os ministros, é de António Costa que o PSD aguarda “uma posição urgente, clara, exigida ao único responsável por todo este desgoverno: o primeiro-ministro”.Saiba mais no site do Correio da Manhã