Sporting procura 'colar-se' ao Sporting de Braga no pódio da I Liga

O Sporting procura esta quinta-feira igualar provisoriamente o Sporting de Braga na terceira posição da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, em jogo da 14.ª jornada.

Depois de na véspera ter sido ultrapassado pelo Casa Pia no quarto lugar, o Sporting pode esta quinta-feira somar a sétima vitória consecutiva em todas as provas e passar a contabilizar 28 pontos, os mesmos de Sporting de Braga, que joga com o líder Benfica na sexta-feira.

Pela frente, os 'leões' vão ter o Paços de Ferreira, única equipa sem vitórias nas competições profissionais e que tem apenas dois pontos, sendo orientada em Alvalade pelo interino Marco Paiva.

O encontro entre o Sporting e o Paços de Ferreira está marcado para as 21:15 e terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

No primeiro encontro do dia, às 17:00, o Gil Vicente, na 16.ª posição, em lugar de 'play-off' de manutenção, tenta regressar aos triunfos na I Liga, após sete jogos sem vencer e seis derrotas seguidas, frente ao Santa Clara (14.º), que não perde há quatro jogos no campeonato.

Estoril Praia (12.º) e Boavista (11.º) procuram, a partir das 19:00, pontos para se afastarem da zona de despromoção, com os 'canarinhos' a não terem qualquer triunfo nos últimos quatro jogos na I Liga, menos dois do que a série negativa dos 'axadrezados'.

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 23 dez:

Rio Ave -- Marítimo, 1-1

- Quarta-feira, 28 dez:

Portimonense -- Casa Pia, 1-2

FC Porto -- Arouca, 5-1

- Quinta-feira, 29 dez:

Gil Vicente -- Santa Clara, 17:00

Estoril Praia -- Boavista, 19:00

Sporting -- Paços de Ferreira, 21:15

- Sexta-feira, 30 dez:

Desportivo de Chaves -- Famalicão, 17:00

Vizela -- Vitória de Guimarães, 19:00

Sporting de Braga -- Benfica, 21:15