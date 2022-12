Sistema de Proteção Civil muda já a partir de domingo

18 comandos distritais de operações e socorro (CDOS) vão dar lugar a 23 comandos sub-regionais.

A "maior mudança" do sistema de Proteção Civil dos últimos anos vai acontecer no dia um de janeiro com o fim dos 18 comandos distritais de operações e socorro (CDOS), que vão dar lugar a 23 comandos sub-regionais. A garantia é dada pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, rejeitando que as corporações de bombeiros venham a sentir qualquer alteração com o novo modelo de organização territorial.



"Esta é uma mudança profunda em que deixamos de ter o país dividido e organizado numa lógica de distritos no que à Proteção Civil respeita e passamos a ter uma nova camada territorial. A base do sistema continua a ser o nível municipal, onde as autarquias têm um papel absolutamente fundamental", promete a governante. A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) já se manifestou "frontalmente contra" esta alteração e diz não se "rever neste novo modelo de organização territorial".