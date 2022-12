"Não devemos gastar energia com coisas tão fúteis": Mbappé sobre festejos dos argentinos no Mundial 2022

Jogador francês tentou voltar ao PSG "com a melhor energia possível" após a derrota sofrida na final.

O avançado francês do PSG, Kylian Mbappe, afirmou que não é problema seu e "não devemos gastar energia com coisas tão fúteis" quando questionado sobre os festejos dos jogadores argentinos, após terem vencido o Mundial 2022.



Muitos dos adversários referiram-se inclusivé a Mbappe durante as comemorações, ainda assim o jogador acredita que "é hora de esquecer o campeonato do mundo" e tentou voltar ao PSG "com a melhor energia possível" após a derrota sofrida na final do Mundial.

O clube francês ainda não contou com Lionel Messi no jogo desta quarta-feira, mas Mbappé garantiu que conversou com o argentino logo após o último penálti batido no Qatar e deu lhe os parabéns "porque para ele era um objetivo de vida".

"Vamos esperar o regresso do Léo para voltarmos a ganhar jogos e a marcar golos", frisou o jogador francês.