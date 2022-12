"António Costa tem de se convencer que o ciclo terminou por aqui": Santana Lopes sobre demissões no Governo

Comentador da CMTV afirmou que "no plano constitucional o primeiro-ministro deve apresentar a demissão".

Pedro Santana Lopes defendeu esta quinta-feira em declarações àque o primeiro-ministro António Costa não deve continuar a governar. "Estamos perante uma crise política grave. Acredito que no plano constituicional, o primeiro-ministro deve apresentar a sua demissão", referiu o político.Em declarações à, Pedro Santana Lopes explicou que não consegue encontrar uma definição clara para aquilo que está a acontecer com o atual Governo português., já que em nove meses existiram nove demissões. "Não há solução, por este caso e pelo acumular de outros ao longo dos últimos nove meses", explicou."António Costa tem de se convencer que o ciclo terminou por aqui", destacou Santana Lopes.O político referiu ainda que o Presidente da República devia convidar o atual primeiro-ministro a formar um novo governo para evitar que uma moção de censura a ele relativa seja proposta."Não considero que António Costa esteja esgotado, mas que este Governo está esgotado", concluiu.Pedro Santana Lopes defendeu a demissão de António Costa após as últimas polémicas sobre a TAP. Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação apresentou a demisão na madrugada desta quinta-feira.Esta demissão surge na sequência da polémica e das críticas feitas ao ministro relativas à indeminização de 500 mil euros paga pela companhia aérea a Alexandra Reis.