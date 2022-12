Homem que desfez o crânio do sogro com uma pedra de 15 quilos condenado a dez anos de prisão

Para além da pena, arguido terá que pagar uma indeminização de 60 mil euros a um dos filhos da vítima.





Alberto Teixeira, homem que matou o sogro, Virgílio Santos, em setembro de 2021, em Vila Nova de Gaia, foi condenado a dez anos de prisão e ao pagamento de 60 mil euros a um dos filhos da vítima. Recorde-se que o suspeito desfez o crânio do sogro com uma pedra que pesava mais de 15 quilos, para além de o ter esfaqueado inúmeras vezes com uma faca de 20 centímetros.A decisão foi conhecida no tribunal de São João Novo, no Porto. O tribunal alertou a qualificação dos factos e condenou o arguido por homicídio simples. A pena foi atenuada pelo facto de o arguido sofrer um ligeiro atraso mental.O suspeito não tinha antecedentes criminais, o que terá também atenuado a sua pena. Ao que o CM apurou, Alberto vivia em conflito com Virgílio há mais de 15 anos e matá-lo já estaria nos seus planos há algum tempo.A 15 de setembro de 2021, Aberto decidiu vingar-se do sogro após uma discussão. Primeiro, pegou em duas facas e desferiu dois golpes nas costas da vítima. Com este no chão, golpeou-o com uma faca no pescoço, no torax, abdómen. Por fim por fim, pegou num bloco de betão de 15 quilos e lançou-o contra a cabeça da vítima.O arguido está em prisão preventiva desde que cometeu o crime. Tinha 52 anos e o sogro 81 na dada altura.