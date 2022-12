"Pénis pequeno": Greta Thunberg reage à provocação de Andrew Tate no Twitter

"Envia-me um e-mail para pénispequeno@arranjaumavida.com", escreveu a jovem sueca.





Thunberg respondeu esta quinta-feira à provocação do ex-pugilista Andrew Tate. "Envia-me um e-mail para pénispequeno@arranjaumavida.com", escreveu a jovem sueca na rede social Twitter. A publicação teve mais de dois milhões de likes e 500 mil partilhas.Esta resposta vem depois do ex-pugilista expor a sua vida ostensiva como forma de provocar a ativista. "

A ativista climática GretaOlá Greta Thunberg. Tenho 33 carros...Por favor dá-me o teu endereço de e-mail para que possa enviar-te uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respetivas enormes emissões", escreveu Tate. O tweet vinha acompanhado de uma fotografia de Andrew Tate ao lado do seu Bugatti.Andrew Tate é conhecido pelas suas posições polémicas nas redes sociais. O próprio descreve-se como "absolutamente sexista" e "profundamente misógino" e já chegou mesmo a afirmar que as mulheres pertencem ao lar.Por diversas publicações provocatórias, o ex-pugilista chegou a ver a sua conta de Twitter banida, mas esta foi recuperada quando Elon Musk adquiriu a empresa.