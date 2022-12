Governo brasileiro decreta três dias de luto pela morte de Pelé

Antigo futebolista morreu esta quinta-feira.

O Governo brasileiro chefiado por Jair Bolsonaro anunciou um luto oficial de três dias em todo o país pela morte, esta quinta-feira, de Edson Arantes Nascimento, conhecido como Pelé.

"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol", lê-se no decreto publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo ainda presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.





Anúncio chega pouco depois do Governo do Brasil ter lamentado a morte de Pelé, ícone do desporto brasileiro, considerado o "rei do futebol" e de ter prestado condolências aos seus familiares.