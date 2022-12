Dona Celeste: Aos 100 anos mãe de Pelé vê o filho morrer

A mãe do 'rei' Pelé, Dona Celeste, celebrou o 100º aniversário há pouco mais de um mês e perdeu agora o filho, com 82 anos, na luta contra o cancro.

O craque estava hospitalizado com cancro no colón, que se alastrou a outros órgãos, e o seu estado ia sendo actualizado através das redes sociais por familiares. No entanto, uma das pessoas mais importantes na vida do ex-jogador manteve-se longe dos holofotes: a sua mãe, Dona Celeste.

Celeste Arantes do Nascimento completou o 100º aniversário, no passado mês de novembro e, no dia Pelé homenageou a mãe nas redes sociais e escreveu que "desde criancinha" ensinou-lhe "o valor do amor e da paz". "Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", deixou em nota nas redes sociais.Celeste foi mãe de Pelé aos 18 anos, em Três Corações, Minas Gerais. O ex-jogador é o mais velho de três irmãos.