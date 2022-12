Whatsapp deixa de funcionar em milhões de telemóveis com versões desatualizadas

Aplicação exige versões Android 1.1 e iOS 12.

O WhatsApp vai deixar de funcionar em milhões de telemóveis com versões desatualizadas do Android e do iOS já a partir desta sexta-feira.Em causa está a introdução de novas funcionalidades de segurança, que não serão suportadas em 49 modelos de smartphones com sistemas operativos inferiores ao Android 4.1 e ao iOS 12.Saiba mais no site do Correio da Manhã