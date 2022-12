Míssil ucraniano cai na Bielorrússia

Incidente ocorreu durante mais um ataque maciço da Rússia contra Kiev e tudo indica que o engenho seria um míssil defensivo transviado.

As defesas aéreas da Bielorrússia abateram esta quinta-feira um míssil ucraniano que atravessou a fronteira entre os dois países, num incidente que veio, mais uma vez, ilustrar o risco de alastramento do conflito. O incidente ocorreu durante mais um ataque maciço da Rússia contra Kiev e outras cidades ucranianas, e tudo indica que o engenho que atingiu a Bielorrússia seria um míssil defensivo transviado.Saiba mais no site do Correio da Manhã